CALCIOMERCATO AGENTI FIFA / Nuove normative per il ruolo di agente di calciatori: la discussione tra la Fifa e l'Efaa (European Football Agents Association) per regolamentare in maniera diversa il ruolo di procuratore nel mondo del calcio sta andando avanti e ci sarebbe - lo riferisce 'gazzetta.it' - una base di accordo. La nuova normativa potrebbe entrare in vigore già per la sessione estiva di calciomercato e segna una sorta di ritorno al passato, dopo la deregolamentazione voluta da Blatter.

La nuova normativa prevederebbe, ad esempio, l'obbligo per tutti gli agenti di superare un esame: lo dovrebbero fare anche i parenti dei calciatori che curano i loro interessi, come ad esempio. Tutti i procuratori dovranno seguire le norme di categoria e frequentare corsi di aggiornamento.

Tra le possibili novità anche maggior trasparenza sui compensi dei procuratori che dovranno diventare pubblici: per ogni operazione dovrà essere dichiarata in maniera chiara la cifra spettante all'agente. Possibile, con il via libera anche delle altre figure professionali, un tetto ai compensi dei procuratori che, inoltre, potrebbero partecipare anche al fonto di solidarietà della Fifa.

