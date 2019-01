CALCIOMERCATO JUVENTUS STURARO GENOA SPORTING CP - Si avvicina a grandi passi al ritorno al Genoa Stefano Sturaro. Il 25enne centrocampista è passato in estate in prestito dalla Juventus allo Sporting Clube de Portugal, ma il problema al tallone non gli ha consentito di scendere in campo con la maglia del club lusitano.

Adesso è sulla via del recupero e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , è molto vicino il suo ritorno al Genoa. Le parti sono al lavoro per chiudere a breve l'affare sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 18 milioni di euro. Il calciatore, prodotto del vivaio rossoblu, farebbe così ritorno in Liguria a distanza di quattro anni: per lui pronto un contratto pluriennale (fino al 2023). Prima del definitivo via libera definitivo, e a meno di colpi di scena dell'ultimo momento, dovrà essere chiuso in anticipo il prestito di Sturaro allo Sporting.