CALCIOMERCATO MILAN PAREDES CHELSEA / Nonostante sia iniziato da pochi giorni, il calciomercato invernale è già entrato nel vivo. Molti club infatti hanno già cominciato a mettere a segno colpi utili per il prosieguo della stagione. Una squadra che dovrà muoversi in tal senso è sicuramente il Milan di Gattuso. I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi soprattutto a centrocampo, settore rimasto orfano di Bonaventura e Biglia.

il club di rischia di dire addio anche a un altro obiettivo.

Secondo quanto riportato dal portale britannico 'Evening Standard', il Chelsea avrebbe messo nel mirino anche Paredes per sopperire all'imminente partenza di Cesc Fabregas. L'argentino, attualmente allo Zenit, è uno dei pilastri del centrocampo di Sergey Semak, avendo collezionato finora 22 presenze in stagione, condite da 4 gol e altrettanti assist. Nonostante l'ottimo minutaggio ottenuto, l'ex Roma ed Empoli non sarebbe insensibile all'idea di tornare a giocare in un campionato più competitivo rispetto a quello russo. Nei prossimi giorni sono attese novità.

