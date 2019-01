CALCIOMERCATO MILAN SENSI / Il Milan è alla ricerca di un centrocampista per sopperire ai forfait dei lungodegenti Biglia e Bonaventura. Uno dei profili che piace di più alla dirigenza rossonera è quello di Sensi, mediano del Sassuolo.

Attualmenteavrebbe trovato l'intesa solo con l'entourage del mediano e non ancora con il club emiliano.

Secondo 'sportmediaset.it' il club milanese proverà a stringere i tempi per mettere a disposizione di Gattuso il classe '95 già per la Supercoppa, in programma il prossimo 16 gennaio. Per dare l'ok alla trattativa sulla base di un prestito il Sassuolo vorrebbe inserire un diritto di riscatto di circa 25-30 milioni di euro, cifra considerata elevata dal Milan, il quale non vorrebbe spingersi oltre i 20 milioni.

