CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI BARELLA FABREGAS / Sono tante le squadre sulle tracce di Barella. Il centrocampista italiano è finito nel mirino dei grandi club italiani e non solo: Inter, Roma,Napoli e Milan hanno mostrato interesse per il giocatore rossoblu così come il Chelsea.

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Tottenham, ha parlato di Barella, che potrebbe essere il sostituto di Fabregas: "Penso che Fabregas ha bisogno di andare, non voglio un calciatore importante come lui scontento. Barella? Non voglio parlare di calciatori di altri team. Se Cesc andrà via, certamente ci sarà bisogno di rimpiazzarlo"

