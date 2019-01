CALCIOMERCATO SPAL VIVIANO / Dopo le visite mediche compiute qualche giorno fa, è arrivata quest'oggi l'ufficialità del passaggio alla SPAL di Emiliano Viviano, come ampiamente anticipato da Calciomercato.it. L'estremo difensore torna in Italia dopo aver trascorso sei mesi allo Sporting in Portogallo.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ferrarese ha reso noto il trasferimento in prestito alla corte di Leonardo Semplici dell'ex portiere della Sampdoria, che giocherà con gli spallini fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato:

"SPAL srl comunica di aver acquisito dallo Sporting Clube de Portugal le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Viviano. Il portiere arriva in biancazzurro a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha iniziato la carriera professionistica nella stagione 2004/2005 in serie B con il Cesena, disputando successivamente 4 stagioni nella serie cadetta con il Brescia. Nel 2009/2010 ha esordito in serie A con il Bologna, vestendo in seguito le maglie di Inter, Palermo, Fiorentina, Arsenal e Sampdoria. Ha disputato 234 gare in serie A, collezionando 6 presenze con la Nazionale maggiore. Viviano indosserà la maglia numero 2".

