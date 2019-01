Calciomercato Inter, idea Robben: l'olandese allo scoperto

CALCIOMERCATO INTER ROBBEN / Arjen Robben che il 23 gennaio spegnerà 35 cadenline è tra i profili seguiti dall'Inter per la prossima stagione.

L'attaccante olandese ha un contratto con ilin scadenza il prossimo giugno e risulta un calciatore appetibile nonostante l'età.

Robben sembra aperto qualsiasi situazione e l'idea nerazzurra non dispiace: "Sono orgoglioso e felice di avere ricevuto delle offerte - riporta 'GazzettaTv' - Il futuro è ancora incerto, voglio concentrarmi sul Bayern... Non so quando ma devo prendere una decisione, non aspetterò fino a fine stagione. Ho una famiglia e devo pianificare. Sono un privilegiato, devo ringraziare i club che mi stanno seguendo" e il sorriso mostrato alla domanda del giornalista che chiedeva dell'Inter vale forse più di tante dichiarazioni.

