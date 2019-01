CALCIOMERCATO SPAL SCHIATTARELLA FROSINONE - Il Frosinone sonda il mercato per consegnare al tecnico Marco Baroni i rinforzi giusti per dare l'assalto alla salvezza. Tra le priorità dei dirigenti c'è un centrocampista: nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato dell'interesse per Josip Misic, 23enne calciatore croato dello Sporting Clube de Portugal.

Adesso spunta un'altra pista. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , Pasqualeè più di un'idea per il Frosinone in questa sessione di mercato. Il 31enne centrocampista, sotto contratto con la Spal fino al 2020, è uno dei punti fermi della squadra di Leonardo. Ma l'irruzione del club ciociaro potrebbe cambiare le carte in tavola: l'interesse per il metronomo campano è forte, in questa settimana potrebbero arrivare novità importanti per il suo futuro.