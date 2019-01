CALCIOMERCATO SERIE A BALOTELLI PARMA SAMPDORIA GENOA BOLOGNA / Mario Balotelli è pronto a tornare in Italia. E' questa l'ultima news legata al centravanti ex Inter e Milan, lanciata da 'Rai Sport'. Il calciatore, destinato a lasciare a breve il Nizza, non giocherà al Marsiglia o al Watford, bensì in Serie A.

Non si conosce la nuova destinazione dove Balotelli proverà a rilanciarsi: ma gli indizi fanno pensare che possa essere una tra Genoa, Sampdoria, Bologna e Parma ad accogliere il centravanti italiano.

Guardando in Liguria la Sampdoria deve fare i conti con il possibile addio di Defrel , che piace parecchio in Premier League.

Ma in attacco in casa blucerchiata potrebbe esserci una vera rivoluzione: fatta eccezione di Quagliarella, fresco di rinnovo, anche Caprari e Kownacki potrebbero lasciare Genova e proprio per questo non si può escludere la scommessa Balotelli, che potrebbe interessare anche ai cugini del Genoa soprattutto se dovesse fare le valigie subito Piatek.

Altre due piste portano in Emilia Romagna: il Parma ha cercato Balotelli in estate e potrebbe riprovarci se dovessero salutare Ceravolo e Calaiò. A Bologna, dove troverebbe Inzaghi, a fargli spazio sarebbero Destro e Falcinelli.

