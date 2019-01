CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI SCADENZA CONTRATTO 2021 WANDA NARA MAROTTA - Il campionato è fermo e ripartirà sabato 19 gennaio 2019. Tra gli anticipi, anche quello che vedrà in campo l'Inter di Luciano Spalletti contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. E, con ogni probabilità, in campo a guidare l'attacco dei nerazzurri ci sara il capitano Mauro Icardi. CLICCA QUI per il mercato in tempo reale. Ma non sono solo le questioni di campo a tenere banco. La sessione invernale del calciomercato ha da poco aperto i battenti e l'Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio è vicina già al primo colpo per la prossima stagione: Diego Godin dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto nel giugno prossimo e, dunque, a parametro zero.

Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: la situazione

Mentre si lavora anche ad un altro calciatore in scadenza, Hectordel, c'è da risolvere la questione prolungamento contrattuale per Icardi che va avanti da diversi mesi , come raccontato dalla nostra redazione.

Questa mattina si è parlato di una nuova offerta pronta per il numero nove argentino e il suo agente, la moglie Wanda Nara, da 7 milioni di euro a stagione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, però, al momento non si registrano passi in avanti concreti. Le differenze tra le parti continuano ad esistere e, ad oggi, la questione continua a vivere una fase di stallo. Si dovrà discutere anche della clausola rescissoria, pari a 110 milioni di euro e valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio, che la società di Suning vorrebbe eliminare. Chiaramente, in questo caso, salirebbe la richiesta d'ingaggio, adesso ferma a quota 8 milioni di euro. Una situazione, dunque, ancora lontana dall'essere risolta. La volontà di Icardi continua ad essere quella di restare in nerazzurro, per accontentarlo ci sarà ancora da lavorare.

