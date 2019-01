Calciomercato Perugia, corsa a quattro per Leali

CALCIOMERCATO PERUGIA LEALI - Il Perugia ha deciso di puntare su Gabriel in porta in questa stagione. A rimetterci è stato Nicola Leali, mai impiegato in Serie B, che in questa stagione vanta una sola presenza in Coppa Italia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A gennaio è molto probabile una sua cessione: al momento è una corsa a quattro tra due club italiani e due stranieri. In pole c'è... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA NOTIZIA SU SERIEBNEWS