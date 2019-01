CALCIOMERCATO NAPOLI LAZZARI SPAL / Negli ultimi giorni in casa Napoli si è parlato con insistenza di un possibile addio di Elseid Hysaj. Tra gennaio e giugno l'albanese potrebbe salutare il capoluogo campano e gli azzurri dovrebbero quindi trovare un sostituto.

Il nome in cima alla lista sembra essere quello diche sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. Il 25enne esterno italiano ha un contratto in scadenza nel 2023 con la CLICCA QUI per essere sempre aggiornato sul mercato del Napoli.

L’edizione odierna de 'Il Mattino' ha fatto il punto della situazione Lazzari, evidenziando l'enorme forbice che c'è tra la domanda della Spal e l'eventuale proposta del Napoli. Gli azzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto appena 13 milioni di euro, mentre gli estensi ne vorrebbero addirittura 22.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui