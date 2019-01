Calciomercato Milan, scatta l'ultimatum a Suso

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Il Milan valuta il futuro di Suso. Considerato tra i migliori elementi della rosa di Gattuso, l'esterno offensivo ha però un rendimento troppo altalenante.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così, riporta 'Tuttosport', in vista della prossima estate, sul calciatore, seppur in maniera non ufficiale, ci sarebbe una specie di ultimatum: o si sblocca definitivamente e per sempre oppure sarà messo sul mercato per fare plusvalenza.