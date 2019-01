CALCIOMERCATO MILAN PATO TIANJIN / Giornata caldissima di calciomercato in casa Milan con i rossoneri che sembrano aver messo gli occhi anche su Krzysztof Piatek. Per l'attacco però potrebbe presto tornare di moda un vecchio pupillo: Alexandre Pato.

La squadra del 'papero', il, non naviga infatti in acque limpide e le problematiche interne potrebbero favorire un addio prematuro del centravanti verdeoro. Per restare aggiornato con tutte le news di calciomercato Milan

Pato ha ancora un anno di contratto con la società cinese con scadenza fissata al dicembre 2019 ma complici le grane del Tianjin potrebbe liberarsi con maggior facilità a dispetto dell'alta clausola presente nel suo contratto. Il brasiliano è inoltre rimasto legato all'ambiente rossonero e un suo ritorno sarebbe certamente gradito.

