Calciomercato Bologna, colpo da Champions in difesa: si chiude

CALCIOMERCATO BOLOGNA BENITO / Alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, il Bologna ha messo gli occhi su Loris Benito, centrale o terzino sinistro dello Young Boys.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', i rossoblu sono in vantaggio rispetto alla concorrenza, avendo già preso contatti con lo stesso calciatore. L'obiettivo è chiudere in fretta, anche se resta da stabilire la formula dell'accordo, mentre al terzino potrebbe essere proposto un contratto triennale. Classe 1992, Benito quest'anno sei presenze nei gironi di