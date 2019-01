CALCIOMERCATO INTER GODIN BARCELLONA SUAREZ / Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo del possibile approdo all'Inter del centrale uruguaiano Diego Godin. I nerazzurri sarebbero infatti pronti ad accogliere il difensore dell'Atletico Madrid, in scadenza contrattuale il prossimo giugno. Affare da non perdere quindi che potrebbe però far gola anche ad altre società.

Per conoscere le ultime news sul calciomercato Inter

Stando a quanto scritto da 'elgoldigital', infatti, oltre all'Inter potrebbe spuntar fuori anche il Barcellona. I blaugrana possono però giocare la carta Luis Suarez, grande amico di Godin, presente anche al suo matrimonio, e principale estimatore del connazionale dell'Atletico. L'attaccante del Barça avrebbe infatti chiesto alla società un affondo per il centrale classe 1986.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui