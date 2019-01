CALCIOMERCATO INTER MODRIC / Dopo un'intera estate passata ad inseguire il sogno Luka Modric, l'Inter ha poi dovuto rinviare ogni possibile discorso alle prossime sessioni di calciomercato. Intanto il neo Pallone d'Oro non sembra affatto gradire l'andamento del suo Real Madrid che anche ieri in Liga ha collezionato un pessimo ko contro la Real Sociedad.

Lo stesso Modric nel post-partita si è lasciato andare dicendo: "I nostri problemi non sono l'arbitro né il: molti di noi non stanno giocando secondo i loro standard, io per primo. Non possiamo iniziare di me... in tutte le partite. Creiamo tanto, la palla non entra, ma non è questione di fortuna o sfortuna: dobbiamo guardare in faccia la realtà e migliorare, ragionando da uomini per sistemare le cose". Il croato si è scagliato anche contro i compagni di squadra lanciando dunque il campanello d'allarme. Il clima a Madrid non è più disteso e l'potrebbe approfittarne.