CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN ULTIMISSIME / Ci siamo. Il calciomercato entra nel vivo in un gennaio che, salvo clamorosi colpi di scena, non ci riserverà movimenti di grande spessore. Almeno nell'immediato. Perché le big, tra cui in particolare Juventus, Inter e Milan, si stanno muovendo tantissimo in questo mercato programmando i colpi per l'estate. da de Ligt a Piatek, passando per Milinkovic-Savic, Isco, Kroos e non solo. La Serie A torna protagonista e fa la voce grossa: prepariamoci a delle settimane davvero roventi.

Calciomercato Juventus, da Ramsey a Mbappe: le ultime

Tra i più attivi, come di consueto, ovviamente il calciomercato Juventus. Grandi ambizioni, disponibilità economiche ed un fascino internazionale fatto esplodere dall'effetto Cristiano Ronaldo che attira sempre più campioni in casa bianconera. Il primo è Aaron Ramsey, un altro grande affare a parametro zero per la dirigenza juventina che ha messo le mani sul gallese in scadenza di contratto con l'Arsenal. Con Denis Suarez destinato a lasciare il Barcellona e probabile rinforzo dei 'Gunners', i vertici bianconeri sognano addirittura di anticipare l'arrivo del centrocampista a gennaio: al momento la richiesta dei londinesi è di circa 22 milioni. Troppi, ma un primo segnale di apertura incoraggiante. Per il resto, blindato (ad ora) Kean, si decide il futuro di Pjaca che non trova spazio alla Fiorentina e si è raffreddata la pista Trincao.

Nel frattempo, la Juventus pianifica le (grandi) mosse dell'estate. In difesa sarà restyling, con il nome di deLigt che spicca nella lista degli obiettivi: contatti continui con l'agente Raiola, anche se al momento in pole c'è il PSG che lavora al doppio colpo de Ligt-de Jong. Attenzione poi al gioiello Romero del Genoa per cui è previsto un vertice (forse decisivo) a breve: nuovo affare 'alla Caldara'? Ma è più avanti che circolano i nomi grossi. Dopo Ronaldo la 'Vecchia Signora' vuole (almeno) un'altra stella internazionale e la dirigenza si è messa in ascolto per Eriksen, al centro di una trattativa complicata per il rinnovo col Tottenham e nel mirino pure del Real Madrid. Real che, invece, potrebbe liberare uno dei suoi big, con Asensio e Isco (c'è pure l'Inter) che fanno gola in modo particolare. Da non sottovalutare neanche James Rodriguez, ma molto dipenderà anche da quello che accadrà con Dybala che ha offerte da 100 milioni dalle big europee: con la sua cessione sarà assalto ad un vero top. E Mbappé è il sogno.

Calciomercato Milan, da Carrasco a Piatek: le ultime

È sicuramente il calciomercato Milan quello da cui ci si aspetta di più in questo gennaio. In attesa di vedere in azione Paqueta ci si muove un po' in tutti i reparti. Dalla difesa, dove però è sfumato Benatia, all'attacco dove resiste il sogno Morata anche svincolato dall'ipotesi Higuain, visto che il Chelsea sta puntando con decisione su Edinson Cavani e può liberare lo spagnolo.

In corsa pure Sturridge e Pato, mentre sono stati avviati i contatti per Piatek, grande obiettivo per l'estate soprattutto in caso di addio di Higuain . Anche se è tra centrocampo e trequarti che si registra il maggior fermento in questa fase.

Sfumato Fabregas, destinazione Monaco, il Milan sta sondando diversi profili. Dai talenti della Serie A che non hanno bisogno del periodo di adattamento come Sensi e Duncan del Sassuolo alla tripla ipotesi belga con Dendoncker e Tielemans potenziali occasioni low cost ed il sogno Yannick Carrasco. Il tutto prestando attenzione alle sirene estere per Kessie. Ma occhio alla pista dell'ultima ora: conduce a Barcellona e porta il nome di Arturo Vidal, che in blaugrana fatica e con l'arrivo probabile di Rabiot rischia il taglio.

Calciomercato Inter, da Godin a Isco: le ultime

E arriviamo al calciomercato Inter. Anche qui, il 'botto' è già arrivato ma in ottica estiva. Si tratta di Diego Godin, esperto centrale in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid ormai ad un passo dai nerazzurri che lo prenderanno a parametro zero a fine stagione. La dirigenza nerazzurra si dimostra ancora una volta sensibile agli affari a parametro zero e non si ferma qui: si valutano altri affari low cost con Hector Herrera del Porto tra i principali nomi, tant'è che sarebbe previsto a giorni un incontro importante, anche se sullo sfondo restano Milan, Roma e altri club esteri (soprattutto Premier). A gennaio non sono previsti grossi movimenti, a meno di una partenza anticipata di Miranda che i nerazzurri stanno provando a bloccare. L'addio del brasiliano porterebbe a dover inserire un nuovo centrale, visto che tra l'altro anche Ranocchia chiede spazio e valuta nuove destinazioni. Difficile poter arrivare ad Andersen ora, anche se con la Sampdoria i rapporti sono ottimi, più facile Mangala, in scadenza ed in uscita dal Manchester City.

Queste saranno però settimane importanti anche per la questione rinnovi. In primis quella di capitan Mauro Icardi che dovrebbe incontrare la dirigenza a giorni: la distanza rimane ampia, ma c'è ottimismo anche se la moglie-agente del capitano, Wanda Nara, non vuole rimuovere la clausola rescissoria. E poi Milan Skriniar, sicuramente il gioiello più corteggiato di casa Inter. Servirà uno sforzo economico importante per convincerlo a non ascoltare le sirene dei top club esteri.

Per quanto riguarda l'estate, al netto di quello che accadrà in uscita la priorità sarà l'innesto di un nome di grande spessore in mezzo al campo. In questo senso l'attenzione si è rivolta soprattutto al Real Madrid dove si valutano nomi di primissimo livello. Il Ds Ausilio ha pubblicamente aperto le porte al ritorno di Kovacic così come ad un nuovo tentativo per Modric, mentre i sogni portano i nomi di Kroos e Isco. Occhio però all'Ad Beppe Marotta che da mesi lavora anche su Sergej Milinkovic-Savic, mentre vanno avanti i contatti per Barella su cui ormai è asta internazionale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui