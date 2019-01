CALCIOMERCATO NAPOLI ROG DIAWARA / Tra i centrocampisti meno utilizzati da Ancelotti in questa prima parte di stagione, Marko Rog e Amadou Diawara meditano sul loro futuro con la maglia del Napoli. Come già anticipato da Calciomercato.it, quella appena iniziata sarà una settimana decisiva per Rog, che valuta le proposte di Parma, Schalke 04, Fiorentina e Genoa.

Calciomercato Napoli, Rog o Diawara: ecco l'acconto per il colpo Chiesa

Da monitorare anche la situazione di Amadou Diawara , finora artefice di un campionato altalenante: ilvorrebbe cederlo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, in entrambi i casi a cifre importanti. Su di lui, Fiorentina e club inglesi,in primis. Tuttavia, per uno dei due calciatori potrebbe aprirsi un canale preferenziale in clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Entrambi nel mirino della Fiorentina, come appreso da Calciomercato.it, sia Rog che Diawara potrebbero essere utilizzati come possibile 'acconto' per Federico Chiesa, campione che a De Laurentiis piace ormai da anni. Non è escluso che entrambi i calciatori possano lasciare il Napoli già a gennaio, anche se sarà difficile ottenere somme economiche importanti. Ecco, quindi, che il loro eventuale utilizzo come contropartite per acquisti di spessore rappresenta una soluzione al vaglio per la società campana.

Eleonora Trotta

