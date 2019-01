CALCIOMERCATO NAPOLI PAVARD AGENTE / Il Napoli continua a seguire fortemente anche Benjamin Pavard, polivalente difensore dello Stoccarda. Il 22enne campione del mondo con la Nazionale francese fa gola agli azzurri che potrebbero presto o tardi ritrovarsi alle prese con la partenza di Elsaid Hysaj.

L'addio di Pavard allo Stoccarda non sembra però troppo vicino, stando almeno a quanto riferito dal procuratore dello stesso difensore, Joseph, ai microfoni di 'calcionapoli24': "Al momento non abbiamo ancora parlato con nessuno da Napoli. Partenza a giugno? In realtà potrebbe anche restare alloanche se ci auguriamo che possano arrivare diverse offerte nei prossimi mesi".