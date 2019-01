Calciomercato Milan, Piatek dopo Higuain: 'via libera' di Damiani

CALCIOMERCATO MILAN PIATEK HIGUAIN / In attesa di vedere all'opera Lucas Paquetà, a catturare l'attenzione in casa Milan in queste ore è la notizia dell'inserimento su Krzysztof Piatek, nuovo obiettivo soprattutto in caso di addio di Gonzalo Higuain. Di questo, e non solo, ha parlato anche Oscar Damiani, noto procuratore intervenuto questa mattina ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport'.

"Piatek mi ha sorpreso, è fortissimo - esordisce Damiani -. Per quello che l’hanno pagato... Al Genoa sono bravi a trovare sempre giocatori a cifre non alte e farli diventare calciatori da mercato.

Deve ancora crescere, un conto è giocare nel Genoa e un conto nel Milan, però ha una dote straordinaria: ha un tiro rapido, veloce e forte. Quasi 'alla Batistuta' per fare un paragone. Giocatore straordinario che può essere un ottimo acquisto. Se dovesse andar via Higuain, penso sarebbe un giocatore ideale. E può crescere ancora".

Damiani poi si sofferma su Paquetà: "Non lo conosco bene anche se l’ho visto, ma mi fido di Leonardo. Se il Milan lo ha preso non può sbagliare. Lo hanno pagato molto, è vero, ma non bisognerà mettergli troppa pressione. Penso abbia colpi e classe, credo sia sbagliato paragonarlo a Kakà, bisogna dargli tempo e fiducia. Se non si prende adesso a 30 milioni, poi quando costa 80 o 100 va in Inghilterra e non lo prendi più".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui