Calciomercato Roma, le ultime su Marcano e Karsdorp

CALCIOMERCATO ROMA MARCANO E KARSDORP / Si accende il calciomercato Roma. Oggi, nel confronto con Di Francesco, Monchi farà un punto anche sulle uscite che, inevitabilmente, condizioneranno le strategie in entrata del club. Karsdorp e Marcano restano in bilico, ma il loro futuro va ancora definito: con il Feyenoord manca infatti l'accordo sulla formula per il ritorno dell'olandese, mentre il centrale spagnolo non sembrerebbe stuzzicato dalle proposte della Turchia.

Inoltre l'ingaggio dell'ex Porto, sui 2,5 milioni a stagione, è ritenuto troppo alto da molte sue corteggiatrici. Ha richieste pure Coric: il talento croato era stato cercato da Chievo e Empoli. Sul fronte entrate, invece, non sono previste chiusure imminenti. Ma i programmi non cambiano: arriverà un centrocampista scelto da Monchi e un difensore se appunto uscirà. Non si interrompono infine i colloqui con l'Atalanta per Mancini, centrale 22enne già nel mirino di Inter e Juve. I giallorossi vorrebbero bloccarlo ora per giugno.