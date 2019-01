JUVENTUS AUDERO PERIN / Dopo la positiva esperienza al Venezia, Emil Audero si sta mettendo in mostra anche con la maglia della Sampdoria. Il club blucherchiato potrebbe quindi riscattare presto il portiere di origini indonesiane, versando 10 milionidi euro nelle casse della Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Con i bianconeri, a loro volta, che secondo 'Tuttosport' avrebbero poi intenzione di riscattarlo per 15 milioni. La dirigenza della Continassa non vorrebbe infatti perdere il controllo sul giovane estremo difensore, valutando successivamente se cederlo per incassare una maxi plusvalenza o riportarlo a Torino come vice Szczesny. In quest'ultimo caso a salutare la Juve sarebbe, che potrebbe chiedere la cessione se dovesse continuare ad avere poco spazio tra i pali bianconeri.