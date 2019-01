Calciomercato Roma, c'è il biltz per Bennacer

CALCIOMERCATO ROMA BENNACER / Il calciomercato Roma entra nella fase decisiva con il vertice fissato per oggi tra il Ds Monchi ed il tecnico DiFrancesco nel quale saranno stabilite la direzione in cui muoversi in queste settimane.

Sul tavolo, uno dei nomi più caldi è quello di Ismael, gioiello classe '97 dell' CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Franco-algerino, passato per l'Arsenal, Bennacer è stato pubblicamente elogiato da Di Francesco che lo considera il rinforzo giusto e può essere l'occasione di questo gennaio. I contatti con l'Empoli sono già partiti: secondo il 'Corriere dello Sport' si sta trattando sulla base del prestito con diritto di riscatto e nei prossimi giorni Monchi a Milano dovrebbe incontrare l'Empoli che in un primo momento aveva chiuso all'ipotesi di cessione.

