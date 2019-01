MILAN JUVENTUS VIDAL RAMSEY / Entra nel vivo il calciomercato di gennaio, con Juventus e Inter che potrebbero presto assicurarsi (per giugno) i cartellini rispettivamente di Ramsey e Godin. Ma anche il Milan non sta guardare e potrebbe bissare il colpo Paqueta con un altro innesto a centrocampo.

Sensi, Duncan, Tielemans e Dendoncker i nomi sul taccuino del Dt Leonardo dove potrebbe rispuntare anche l'idea, già accostato al 'Diavolo' la scorsa estate prima del passaggio al Barcellona.

Il cileno è una riserva di lusso nello scacchiere di Valverde e un possibile arrivo anticipato di Rabiot in Catalogna potrebbe anche spingere l'ex Juventus lontano dalla Liga. Il problema principale per il Milan in un ipotetico assalto a Vidal sarebbe l'ingaggio, visto che il 31enne giocatore percepisce attualmente circa 9 milioni di euro al Barça. Dal club campione di Spagna in uscita ci sarebbe anche Denis Suarez, negli ultimi tempi finito nel mirino soprattutto dell'Arsenal. Un'indiscrezione che di riflesso potrebbe avere dei risvolti importanti per la Juventus, con lo spagnolo che a Londra andrebbe a coprire il vuoto lasciato da Ramsey. Con Suarez subito alla corte di Emery, non sarebbe da escludere infatti un arrivo anticipato già in questa sessione di mercato del gallese a Torino.

