JUVENTUS DYBALA LEMAR / Thomas Lemar sta deludendo le attese nella sua avventura all'Atletico Madrid. Il talento francese non è riuscito ancora ad ingranare dopo il suo passaggio estivo dal Monaco alla corte di Simeone, suscitando perplessità sul suo acquisto soprattutto nella stampa spagnola. A puntare il dito contro Lemar è soprattutto il giornalista di 'AS' Manolete, che boccia nuovamente la prestazione del giocatore dopo il pareggio dell'Atletico contro il Siviglia.

Manolete su Twitter sottolinea come sia preoccupante il rendimento finora del nazionale transalpino e non si spiega la scelta della dirigenza dei 'Colchoneros' di puntare su di lui. Poi, nel giorno dei 'Reyes' in Spagna che contraddistingue la festività del 6 gennaio, sgancia la bomba di mercato: Lemar via subito a gennaio per arrivare a Paulo Dybala. L'ex Monaco in passato è stato accostato anche alla Juventus prima del cambio di maglia, così come l'attaccante argentino all'Atletico dopo un blitz e una cena l'anno scorso a Madrid con Simeone. Lo scambio e l'arrivo di Dybala - sempre secondo Manolete - permetterebbe alla squadra madrilena di pensare in grande per il successo finale in Champions League. Dove agli ottavi ci sarà di fronte proprio la Juve…

