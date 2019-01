Calciomercato Inter, Herrera ha deciso

CALCIOMERCATO INTER HERRERA / Diego Godin, ma non solo. L'Inter pesca a piene mani dalla lista dei futuri parametri zero e sta valutando nuovi affari a parametro zero.

Dopo i passi in avanti concreti per il difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid, il nome caldo è quello di Hector, centrocampista messicano arrivato agli ultimi sei mesi di contratto col CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Sul giocatore è forte l'Inter che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare il suo entourage, ma ci sono anche Roma, Milan ed altri club esteri. Secondo il 'Corriere dello Sport', però, il messicano classe '90 avrebbe già fatto sapere di voler sbarcare in Serie A. Il vertice in Italia con i dirigenti nerazzurri potrebbe rappresentare una svolta decisiva. A gennaio però, come raccontato da Calciomercato.it, il Porto non libera Herrera: sarà un affare in ottica estiva.

