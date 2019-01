JUVENTUS ISCO / Ennesima panchina per Isco. Il Real Madrid sempre più a picco nella Liga, con il tonfo casalingo con la Real Sociedad tra i fischi del 'Bernabeu' che fa sprofondare i campioni d’Europa a -10 dalla capolista Barcellona. Solari anche in questa occasione ha lasciato in panchina il fantasista spagnolo, nonostante le assenze per infortunio nel reparto offensivo di Bale e Asensio. Per conoscere le ultime news sul calciomercato Juventus Clicca Qui!

Spazio al baby Vinicius con Vazquez e Benzema, con Isco in campo solamente al 13’ del secondo tempo.

La situazione in merito all’ex Malaga si fa sempre più intricata, conpronto a sacrificare il giocatore soprattutto nell’eventualità in cui dovesse arrivare la conferma di Solari in panchina. La Juventus, da tempi non sospetti su Isco, monitora attentamente la situazione con- scrive 'Tuttosport' - che starebbero studiando il piano per anticipare la concorrenza e portare il classe ’92 a Torino. L'arrivo del talentuoso Brahim Diaz e il possibile assalto ad, inoltre, potrebbero allontanare ulteriormente il nazionale spagnolo da Madrid. L'e le big inglesi gli avversari dei campioni d'Italia nella corsa ad Isco, profilo molto apprezzato dal tecnico bianconero