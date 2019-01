Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: Marotta replica il 'piano Dybala'

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI / Nel pieno del polverone sollevato da Wanda Nara, l'Ad Beppe Marotta aveva avvertito che il mese dei rinnovi è quello di gennaio, momento giusto per ridiscutere i contratti. Ebbene, gennaio è arrivato e Mauro Icardi domani sarà ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti agli ordini di mister Luciano Spalletti. Il momento del faccia a faccia tra le parti, quindi, è ormai alle porte. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

La prossima settimana, scrive 'La Gazzetta dello Sport', andrà in scena il vertice per fare il punto della situazione e valutare la distanza tra domanda e offerta, tentando poi di colmarla in tempi brevi.

In casa Inter, nonostante lo scontro pubblico, resta l'ottimismo grazie anche alla presenza dello stesso Marotta che nel curriculum vanta anche tanti rinnovi complicati, tra cui quelli di Pogba, Pjanic ealla Juventus per citarne alcuni. E proprio a Dybala si rifà in un certo senso l'Inter che è pronta a ritoccare verso l'alto la propria offerta di rinnovo con una nuova proposta da(bonus inclusi) fino al 2023: stipendio da top, simile a quello che la Juve con Marotta riconobbe alla 'Joya'. La richiesta della moglie-agente Wanda Nara è di 8 milioni, ma ci si aspetta un passo indietro anche alla luce del fatto che di offerte concrete dall'estero per Icardi non sono ancora arrivate. Anche se Wanda punta a monetizzare il discorso clausola, che l'Inter vuole eliminare o, almeno, alzare.