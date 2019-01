JUVENTUS DYBALA / Potrebbe esserci un sacrificato eccellente in casa Juventus per arrivare ad un altro grande colpo nel reparto offensivo la prossima estate. Uno degli indiziati principali, nell'eventualità in cui i bianconeri dovessero sacrificare una delle loro stelle, sarebbe Paulo Dybala. Le corteggiatrici per l’attaccante argentino non mancherebbero, ad iniziare dal Bayern Monaco già sulle tracce del giocatore nell’ultimo mercato estivo.

Ma oltre ai bavaresi - scrive 'Tuttosport' - anche Manchester City e Paris Saint-Germain potrebbero muoversi concretamente per la 'Joya'. La Juventus per il momento frena ogni possibile dipartita dell’ex Palermo, che alla dirigenza della Continassa potrebbe fruttare una maxi plusvalenza in caso di cessione. E un'offerta superiore ai 100 milioni di euro potrebbe ingolosire e non poco i vertici bianconeri, pronti poi a reinvestire la somma sull'obiettivo dichiarato Pogba e su un altro asso d’attacco: Mbappé, Isco, James Rodriguez e Asensio i profili in questo senso che stuzzicherebbero maggiormente il Ds Paratici.

