CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / La Juventus non vuole aspettare e, chiuso l'accordo per l'estate, sta provando in ogni modo ad anticipare i tempi dell'operazione Aaron Ramsey. In scadenza di contratto con l'Arsenal a fine stagione, il centrocampista gallese è ormai in pugno, con la dirigenza bianconera che ha di fatto trovato la quadra col giocatore ed il suo entourage: ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione più bonus legati alle presenze che possono far salire lo stipendio a 8 milioni, mentre agli agenti andranno circa 9 milioni di euro di commissioni.

Calciomercato Juventus, Benatia nell'affare Ramsey?

Alla Juventus però Ramsey farebbe comodo fin da subito ed in questo senso si sta muovendo, mentre dall'Inghilterra sembrerebbero arrivare i primi segnali di apertura. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

L'Arsenal, infatti, si sta cautelando muovendosi sul mercato alla ricerca dell'erede di Ramsey. Il nome caldo è quello di Denis Suarez, destinato a lasciare il Barcellona che ai 'Gunners' avrebbe chiesto circa 22 milioni di euro per liberarlo. Di riflesso, scrive il 'Corriere dello Sport', l'Arsenal avrebbe chiesto la stessa cifra alla Juventus per lasciar partire Ramsey in questa sessione. Valutazione esagerata per i vertici della 'Vecchia Signora', che non sembrano intenzionati a sborsare tale cifra per un calciatore libero tra sei mesi. Ma si tratta di un evidente primo segnale di apertura che invita a pensare che si possa trattare. A maggior ragione se nei discorsi dovesse rientrare Medhi Benatia, che Allegri e la società hanno blindato, ma vuole giocare e all'Arsenal piace e serve tantissimo

