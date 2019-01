CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN PIATEK / L'indiscrezione dell'assalto improvviso da parte del Chelsea per Edinson Cavani fa perdere quota all'ipotesi, comunque complicatissima, di un addio di Gonzalo Higuain al Milan già a gennaio per raggiungere Maurizio Sarri a 'Stamford Bridge'. Il futuro del 'Pipita' in rossonero, però, è tutt'altro che scontato se si guarda alla prossima estate.

Calciomercato Milan, Leonardo da Preziosi per Piatek

E le ultime mosse della dirigenza milanista alimentano i dubbi sulla permanenza dell'argentino. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Seguendo le linee guida dettate da Elliott, orientato a puntare su giocatori giovani pronti ad esplodere, il Milan si sarebbe attivato infatti su Krzysztof Piatek, bomber rivelazione del Genoa per il quale il Ds Leonardo avrebbe già avuto un colloquio col presidente del 'Grifone' Enrico Preziosi. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui le trattative sarebbero impostate chiaramente per l'estate e dunque i contatti proseguiranno nelle prossime settimane per definire i contorni dell'affare. Il piano dei rossoblu è quello di dar vita ad un'asta, visto che in Italia già Juventus ed Inter sono fortemente interessate ed all'estero ovviamente non mancano altre pretendenti. Le cifre dovrebbero addirittura superare i 60 milioni di euro nelle idee dei liguri, soldi che il Milan potrebbe reinvestire risparmiando proprio dall'operazione Higuain i 36 milioni di euro del (mancato) riscatto più altrettanti di inaggio lordo per le due stagioni successive a questa. Soluzione non semplice, ma la dirigenza rossonera si sta attrezzando per rimanere impreparata in caso di addio Higuain.

