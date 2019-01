MILAN LIVERPOOL LALLANA / Sirene turche per Adam Lallana.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Accostato anche aldi recente, il trequartista inglese non ha spazio ale potrebbe lasciare 'Anfield' per giocare con maggiore continuità. Stando a 'Sky Sports' sulle tracce del 30enne calciatore ci sarebbe il, che nei prossimi giorni sarebbe pronto a sferrare una decisa offensiva per il cartellino dell'ex Southampton.