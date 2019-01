CALCIOMERCATO INTER HERRERA / Godin potrebbe non essere l'unico acquisto low cost dell'Inter 2019-2020: come anticipato già da Calciomercato.it, l'Inter sta valutando altri acquisti a parametro zero e tra questi c'è anche Hector Herrera. Ventotto anni, in scadenza di contratto con il Porto, il messicano è seguito anche da Milan e Roma, ma la dirigenza nerazzurra sta intensificando in pressing per strappare il sì del calciatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come si legge sul 'corrieredellosport.it', nei prossimi giorni è in programma un incontro proprio tra l'Inter e l'entourage di Herrera. Un vertice che potrebbe anche far balzare i nerazzurri in testa nella corsa ad accaparrarsi le prestazioni del 28enne di Rosarito. Su Herrera non ci sono però solo le squadre italiane: Inter, Milan e Roma dovranno vedersela anche con le spagnole che stanno seguendo da vicino l'evolversi della situazione. L'operazione Herrera è in vista della prossima estate: difficile che il Porto lo liberi già a gennaio , come raccontato dalla nostra redazione.