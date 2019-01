CALCIOMERCATO ROMA MANCINI EVERTON / Ventidue anni, già cinque gol in stagione e le premesse per diventare il nuovo gioiello in vetrina dell'Atalanta: Gianluca Mancini ha conquistato un po' tutti con prestazioni positive. Il giovane difensore bergamasco in Italia ha attirato l'interesse di Inter e Roma, ma anche fuori dai confini italiani non è passato inosservato.

Così, riferisce 'The Sun', l'ha messo gli occhi su di lui e sta lavorando ad una offerta da presentare per la prossima estate. L'Atalanta valuta il calciatore intorno ai 20 milioni di euro.

Mancini è alla sua seconda stagione nel massimo campionato: dopo un primo anno di apprendistato, in cui ha collezionato una decina di presenze, in questa stagione ha conquistato la maglia da titolare e ha messo in mostra ottime qualità nella retroguardia di Gasperini. Prestazioni che hanno acceso su di lui anche i riflettori della Premier League con l'Everton pronto a muoversi.

