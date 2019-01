CALCIOMERCATO NAPOLI PAVARD / Benjamin Pavard, 22 anni, difensore dello Stoccarda continua a far gola a diversi club: in Italia il Napoli lo segue da tempo ma per gli azzurri la concorrenza è molto folta e difficile da battere.

Se ilsembra essersi tirato indietro, non è lo stesso per ilche anzi sembrerebbe aver portato l'assalto decisivo al calciatore: come riferisce 'sport.es', infatti, il club tedesco avrebbe mosso passi fondamentali per acquistare il francese campione del mondo. In estate si attiverà la clausola presente nel contratto di Pavard che potrà quindi essere acquistato senza trattare direttamente con lo Stoccarda ma ottenendo soltanto il sì del calciatore: l'ammontare della clausola di rilascio si aggira intorno ai 35 milioni di euro.