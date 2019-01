CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Fuori una: il Barcellona si sarebbe autoesclusa dalla corsa a de Ligt, talentuoso difensore dell'Ajax per il quale è in svolgimento una vera e propria asta, alla quale partecipa anche la Juventus.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Psg è in pole per de Ligt e de Jong e dalla Spagna arrivano ora ulteriori informazioni sul perché si è arenata la trattativa con i blaugrana: secondo quanto riferisce 'donbalon.com', a far 'scappare' i catalani sarebbe stata la richiesta schock avanzata dal procuratore del difensore olandese Mino Raiola. L'agente avrebbe, infatti, chiesto un ingaggio da 12 milioni di euro l'anno, una cifra considerata fuori mercato dal Barcellona. L'affare si preannuncia ad ogni modo molto oneroso per chi lo porterà a termine visto che l'Ajax chiede per il 19enne una cifra molto elevata: si parla di settanta milioni di euro.

