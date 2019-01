CALCIOMERCATO CAGLIARI BIRSA / Il Cagliari è pronto a regalare un nuovo calciatore a Rolando Maran: si tratta di Valter Birsa, trequartista del Chievo per il quale la società sarda è vicina all'accordo.

A riferirlo è 'Sky', secondo cui il calciatore sloveno potrebbe legarsi al club rossoblù con un contratto quadriennale: classe 1986, Birsa è al Chievo dal 2014 e in questa stagione ha collezionato 17 presenze e due gol. Per lui si prospetta il ritorno alla corte di Maran che lo ha già allenato in Veneto.