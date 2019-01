JUVENTUS RAMSEY / La Juventus è pronta a mettere a segno un altro colpo a parametro zero.

Aaronè sempre più vicino ai bianconeri, con Ciccioche benedice il possibile arrivo del gallese a Torino: "Mi piace tantissimo, con lui la Juve avrebbe più velocità e più inserimenti in fase offensiva. E' un giocatore diverso rispetto a gente più compassata come Khedira ed Emre Can", le parole a 'Radio Sportiva' dell'ex attaccante.