JUVENTUS MARCELO / Il tonfo del Real Madrid contro la Real Sociedad potrebbe allontanare ulteriormente i campioni d'Europa dalla capolista Barcellona. Il pubblico del 'Bernabeu' non ha certamente gradito la prestazione dei 'Blancos' di Solari, con Marcelo in particolare nel mirino dei tifosi. Il terzino brasiliano con un suo errore ha propiziato il rigore iniziale in favore dei baschi e a più riprese è stato fischiato e beccato dai sostenitori di casa nella prima parte di gara.

Marcelo - mai contestato in passato - sta attraversando un periodo piuttosto travagliato, con l'infortunio di inizio stagione che non gli ha permesso finora di avere continuità di rendimento in campo. I rumors dimercato, inoltre, stanno facendo il resto con fonti vicine al giocatore che parlano di un Marcelo ormai stufo dell’avventura al Real e pronto a lasciare Madrid la prossima estate. Il nazionale verdeoro è stato accostato negli ultimi tempi soprattutto alla Juventus dell'amico Cristiano Ronaldo, con il portoghese che sarebbe ben felice di tornare a condividere lo spogliatoio con l'ex compagno di squadra.

