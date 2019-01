CALCIOMERCATO INTER ATLETICO MADRID OBLAK / L'Atletico Madrid si preparare a salutare Godin destinato il prossimo anno a vestire la maglia dell'Inter. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non ha sortito effetto e così l'uruguaiano lascerà la Liga per ripartire dalla Serie A.

I 'Colchoneros' però non vogliono che la storia si ripeta per un altro campione allenato da: Jan. Per il portiere si era parlato di un possibile addio con lo sloveno scontento per il mancato ritocco al contratto come invece avvenuto per altri big della rosa. Una situazione che aveva allertatoe la stessama che potrebbe rientrare presto: secondo 'Cadena Cope', infatti, Atletico Madrid e Oblak sarebbero vicini all'accordo per il rinnovo che potrebbe arrivare a breve spegnendo così le voci sull'addio dell'estremo difensore a Madrid.