JUVENTUS ERIKSEN / Mossa del Tottenham per blindare Christian Eriksen.

Il talento danese e stella degli 'Spurs' è in scadenza di contratto nel 2020 e la sua situazione potrebbe diventare un assist invitante per le big d'Europa, tra cui spiccano Real Madrid, Barcellona e. Pochettino non vuole perdere però il suo gioiello e stando al 'Daily Mail' il Tottenham starebbe studiando un piano di rinnovo, che prevederebbe un prolungamento pluriennale del giocatore con ingaggio raddoppiato e vicino ai 9 milioni di euro a stagione.