CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA / E' ancora tutto da scrivere il futuro di Marko Pjaca: i primi sei mesi alla Fiorentina dell'attaccante croato sono stati deludenti con il calciatore, di proprietà della Juventus, che non ha espresso il proprio talento. Così si parla di un possibile rientro alla casa madre bianconera, magari per spiccare il volo poi verso altri lidi.

Ad esempio Pjaca è stato accostato aldi Claudioper il quale si è parlato di un'offerta per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore. Offerta e interesse che sono stati prontamente smentiti dallo stesso allenatore romano che dopo la gara persa in FA Cup contro l'ha risposto con un laconico: "non è vero". Lo stesso Ranieri non ha però escluso un intervento a gennaio: "C'è un mese di tempo e se c'è l'opportunità di comprare qualcuno il presidente credo sia pronto".

