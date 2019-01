JUVENTUS MONTEZEMOLO RONALDO / Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, ha parlato anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, svelando un particolare sulle prime partite del fuoriclasse portoghese con la maglia della Juventus: "All'inizio ridevo perché le prime due-tre partite non segnava.

Ora fa gol anche quando entra dalla panchina per cinque minuti. Quando ero ancora presidente della Ferrari mi recai in Spagna per ritirare un premio e lui sorprese sia me che tutti i giornalisti presentandosi per congratularsi con me. Quando lo guardo, vedo un ragazzo che, malgrado la grande notorietà, è dedicato, concentrato, lavora bene, dà il massimo in campo ed è corretto. E' una persona che mi piace".