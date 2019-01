CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI LOZANO / Hirving Lozano continua ad essere monitorato dai club di Serie A: Milan e Napoli sono le ultime società ad essere state accostate al talento messicano del Psv Eindhoven. Portarlo in Italia non sarà però semplice visto che su di lui ci sono anche big estere con il Chelsea ultimo club ad inserirsi nella corsa all'attaccante.

Per strapparlo al club olandese le pretendenti dovranno mettere mani al portafogli e sborsare una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro: questa la valutazione che ilfa di Lozano anche seè al lavoro per abbassare le pretesi. Intanto lo stesso procuratore chiude le porte ad un trasferimento invernale: "Il Psv Eindhoven non è intenzionato a cederea gennaio - le parole di Raiola riportate da 'ed.nl' - il club non vuole venderlo".