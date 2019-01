Juventus-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

JUVENTUS MILAN STREAMING / Mercoledì 16 gennaio si sfideranno Juventus e Milan nel match valido per la Supercoppa Italiana. La sfida avrà luogo alle ore 18:30 italiane presso il King Abdullah Sports City stadium di Gedda, in Arabia Saudita. Si sa, in uno scontro diretto i calcoli e i pronostici contano ben poco, anche quando sulla carta la differenza qualitativa tra le due squadre è evidente. La Juventus di Allegri parte da favorita: una corazzata quasi invincibile che si sta riconfermando leader incontrastata del campionato anche quest'anno e che ha intenzione di dire la sua anche in Champions League.

Il Milan di Gattuso ha un organico meno competitivo della Vecchia Signora ma come già accennato, questo conta poco: in una sfida simile non ci sono favoriti. Nell'ultima sfida tra le due compagini in questa competizione ad averla vinta fu proprio il Milan, ai rigori; un'eventuale vittoria anche quest'anno, sarebbe autentica linfa vitale per i rossoneri, che in questo momento stanno vivendo un periodo di forma non troppo esaltante.

Di seguito, tutte le informazioni utili per sapere dove vedere la diretta streaming di Juventus-Milan

Dove vedere Juventus-Milan di Supercoppa Italiana in diretta tv

La sfida tra Juventus e Milan sarà visibile, in forma completamente gratuita, su Rai 1: fischio d'inizio alle ore 18:30 italiane.

Dove vedere Juventus-Milan in streaming

Juventus-Milan sarà visibile in streaming su RaiPlay.

Guglielmo Gatto

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui