Tottenham-Manchester United streaming e diretta tv, ecco dove vederla

TOTTENHAM MANCHESTER UNITED STREAMING / Domenica 13 gennaio si sfideranno Tottenham e Manchester United nel match valido per la ventideuesima giornata della Premier League 2018/19. Il match avrà luogo alle 17:30 presso lo stadio Wembley di Londra. Un risultato positivo o negativo in questa partita può avere un peso specifico importante per entrambe le squadre. Tottenham e United sono divise da 10 lunghezze: la squadra di Pochettino è reduce dalla vittoria esterna contro il Cardiff, ma in precedenza aveva dovuto soccombere in casa contro il Wolverhampton.

Il Manchester United invece, da quando in panchina è approdato il norvegese Ole Gunnar Solskjaer, ha saputo collezionare soltanto vittorie: va da sè capire che un'eventuale vittoria a Wembley sarebbe fondamentale per i Red Devils, e potrebbe rilanciare la squadra anche in ottica Champions League. Il match è assolutamente da non perdere.

Di seguito, tutte le informazioni utili per sapere dove vedere la diretta streaming di Tottenham-Manchester United

Dove vedere Tottenham-Manchester United in tv

La sfida tra Tottenham e Manchester United sarà visibile sui canali Sky, in particolare su Sky Sport Uno e su Sky Sport Football, canale 205 del satellite: fischio d'inizio alle ore 17:30.

Dove vedere Tottenham-Manchester United in streaming

Tottenham-Manchester United sarà visibile in streaming, in esclusiva per gli abbonati Sky, su Sky Go.

Guglielmo Gatto

