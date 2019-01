CALCIOMERCATO SERIE A CHIESA BARELLA / Che si parli di cibo, moda o cultura, il 'Made in Italy' è rinomato in tutto il mondo. L'Italia è da sempre, anche nello sport, tra le Nazioni più all'avanguardia, come dimostrano i tanti atleti che nel corso dei decenni si sono resi artefici di imprese storiche. Così, anche nello sport nazionale del 'Bel Paese', il calcio, non sono mancati, e non mancheranno, protagonisti indiscussi della scena mondiale. La nuova Nazionale di Mancini, rinata dalle macerie del mancato accesso ai Mondiali 2018, sta attingendo dalle giovani promesse risorse importanti. Dopo anni ombrosi che hanno portato alla debacle contro la Svezia, sembra finalmente sorgere la luce in fondo al tunnel, con alcune stelle già pronte a illuminare il futuro. Molte di esse, titolari in Serie A, stanno infiammando le ultime indiscrezioni di calciomercato: clicca qui per gli aggiornamenti.

Calciomercato Serie A, da Chiesa a Barella: le ultime

I nomi più in voga ormai da mesi sono Federico Chiesa e Nicolò Barella. Il primo, titolare nella Fiorentina, questa stagione si è messo in mostra con 5 assist e 3 gol in 19 presenze.

