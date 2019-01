CALCIOMERCATO LAZIO ZAPPACOSTA / Davide Zappacosta si avvicina al ritorno in Serie A. Secondo 'Il Messaggero', infatti, il pressing della Lazio per il terzino ex Torino sta avendo successo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il, dove il calciatore sta trovando pochissimo spazio, ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Prima di chiudere l'operazione, però, il dsdovrà piazzare in uscita