CALCIOMERCATO JUVENTUS MALCOM / Nove presenze per appena 296', 2 gol tra cui uno all'Inter in Champions League. Non ci sono dubbi, fin qui l'avventura di Malcom al Barcellona è stata un fallimento. L'esterno brasiliano, strappato sul filo di lana alla Roma in estate e adesso ai box per un problema alla caviglia, non è riuscito ad entrare nelle 'grazie' di Valverde, ma l'età - appena 21 anni - e le qualità sono dalla sua parte per provare a scalare ancora le gerarchie del tecnico blaugrana. In caso contrario, a ragionare su un eventuale addio per rilanciarsi in altro, preferibilmente, top club.

Calciomercato Juventus, CM.IT: Malcom possibile 'idea' per il dopo Douglas Costa

Più a giugno, ovviamente, che a gennaio.

A tal proposito, stando a quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, occhio alla Juventus. La pista che porta in bianconero può essere presto aperta e approfondita dal suo entourage e magari trovare sponda positiva in Paratici, specie se a fine campionato il ds dovesse prendere in considerazione la cessione dell'altro brasiliano, Douglas Costa, nel mirino del Manchester United e il cui rendimento è stato quest'anno ben al di sotto delle attese, soprattutto in rapporto alla stagione scorsa. Per le altre news di calciomercato CLICCA QUI.

